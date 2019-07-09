Karşıyaka'da Arif de tamam

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan sözleşmesi biten Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka, ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Arif Cılak'ı da ikna etti.

Karşıyaka'da Arif de tamam

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan sözleşmesi biten Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka, ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Arif Cılak'ı da ikna etti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki ön liberoyla 1 yıllığına yeniden anlaştı. Transfer yasağıyla son 3 yıldır ilk 11'in değişilmezlerinden olan Arif, geçen sezon 32 maçta görev yaptı. Kaf-Kaf, Arif'in de takımda kalışıyla yeni sözleşme önerilmeyen Onur Kıntaş ve Bartu Umut'un dışında geçen sezonki kadrosunu korudu. Altyapı patentli kadrosu olan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi takviyeyi yine U19 takımından 5 gençle profesyonel sözleşme imzalayarak yapmıştı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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