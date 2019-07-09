Karşıyaka'da Arif de tamam

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan sözleşmesi biten Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka, ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Arif Cılak'ı da ikna etti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki ön liberoyla 1 yıllığına yeniden anlaştı. Transfer yasağıyla son 3 yıldır ilk 11'in değişilmezlerinden olan Arif, geçen sezon 32 maçta görev yaptı. Kaf-Kaf, Arif'in de takımda kalışıyla yeni sözleşme önerilmeyen Onur Kıntaş ve Bartu Umut'un dışında geçen sezonki kadrosunu korudu. Altyapı patentli kadrosu olan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi takviyeyi yine U19 takımından 5 gençle profesyonel sözleşme imzalayarak yapmıştı.

Kaynak: DHA

- İzmir