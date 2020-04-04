Karşıyaka'da 7 futbolcu yasağa takıldı TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durdurulmak zorunda kalınan sezonun 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da 7 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durdurulmak zorunda kalınan sezonun 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da 7 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı saran salgınla mücadelede ülkemizde alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyuyurken 4 sezondur transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf'ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak.

Yeşil-kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan 29 Şubat 2000, Berke 19 Ağustos 2000, Caner 30 Haziran 2000, Hakan Denizci 21 Ocak 2000, Mert 22 Ağustos 2000, Kerem 2 Temmuz 2001, Mustafa Çalışkan ise 11 Ağustos 2001 doğumlu. Karşıyaka'da Batuhan bu sezon 3. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları A takımla antrenmana çıkmanın yanı sıra U19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, geçen aydan bu yana evlerinde bireysel antrenman yapan takıma özel diet programı da çıkardı.

Kaynak: DHA