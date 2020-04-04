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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Karşıyaka'da 7 futbolcu yasağa takıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durdurulmak zorunda kalınan sezonun 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da 7 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı.

04.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:12
Karşıyaka'da 7 futbolcu yasağa takıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durdurulmak zorunda kalınan sezonun 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da 7 futbolcu 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağına takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı saran salgınla mücadelede ülkemizde alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyuyurken 4 sezondur transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf'ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak.

Yeşil-kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan 29 Şubat 2000, Berke 19 Ağustos 2000, Caner 30 Haziran 2000, Hakan Denizci 21 Ocak 2000, Mert 22 Ağustos 2000, Kerem 2 Temmuz 2001, Mustafa Çalışkan ise 11 Ağustos 2001 doğumlu. Karşıyaka'da Batuhan bu sezon 3. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları A takımla antrenmana çıkmanın yanı sıra U19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, geçen aydan bu yana evlerinde bireysel antrenman yapan takıma özel diet programı da çıkardı.


Kaynak: DHA

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