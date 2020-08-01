Karşıyaka Belediyespor çekiliyor
İzmir'i geçen sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde temsil eden Karşıyaka Belediyespor, yeni sezonda yarışmacı liglerden çekilecek.
01.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:44
İzmir'i geçen sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde temsil eden Karşıyaka Belediyespor, yeni sezonda yarışmacı liglerden çekilecek. Geçen sezon Pınar Karşıyaka altyapısından A takımda şans bulamayan isimlerin takımda oynayarak maç tecrübesi kazanmaları hedefiyle yola çıkan yeşil-kırmızılılar, amatör branşlarda faaliyetlerini sürdürerek Karşıyakalı çocukların sportif gelişimine katkı sağlama kararı aldı.
Kaynak: DHA