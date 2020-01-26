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Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe maçına geldi

Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Göztepe - Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geldi.

26.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:23
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe maçına geldi

Göztepe'nin ezeli rakibi 'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Göztepe - maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geldi.

Protokol tribününde yerini alan Büyükkarcı'yı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil karşıladı. Mehmet Sepil de 16 Ekim 2015 tarihinde Pınar Karşıyaka'nın Eurolegue'de Barcelona ile oynadığı maçı izlemek için Mustafa Kemal Atatürk Salonu'na gitmişti.


Kaynak: DHA
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