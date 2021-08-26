Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti
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Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti

Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Transfer döneminin bitmesine günler kala transfer yasağını kaldırabilmek için zamanla yarışan Karşıyaka, 4 eski futbolcusunu daha muvafakatname imzası vermeye ikna etti.

Transfer döneminin bitmesine günler kala transfer yasağını kaldırabilmek için zamanla yarışan Karşıyaka, 4 eski futbolcusunu daha muvafakatname imzası vermeye ikna etti.

Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş 96 eski futbolcu ve çalışandan kaynaklı 120 borç dosyasını, transferi geçici olarak açmak için tek dönemliğine ertelemeye veya tamamen kapatmaya çalışan İzmir ekibi, yasağı TFF 3'üncü Lig'in başlayacağı 5 Eylül'e kadar kaldırıp kadrosuna kattığı 7 yeni isme lisans çıkarmak istiyor. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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