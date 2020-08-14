Karşıyaka, 2 oyuncusuyla daha sözleşme uzattı Karşıyaka, Cenk Özbey ve Arif Cılak ile ikişer yıllık sözleşme uzattı.

Karşıyaka, Cenk Özbey ve Arif Cılak ile ikişer yıllık sözleşme uzattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, iç transferde hareketlilik sürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, stoper Cenk Özbey ve orta saha oyuncusu Arif Cılak ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. İzmir ekibi, iki oyuncuya da yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

2013 yılında Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha Arif Cılak, bu zamana kadar yeşil-kırmızılı formayla 113 resmi karşılaşmada oynadı. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 29 yaşındaki stoper Cenk Özbey ise takımıyla beraber 136 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken bu maçlarda 12 kez de gol sevinci yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA