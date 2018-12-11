Kars Valisi Öksüz Barajı İnceledi

Kars Valisi Türker Öksüz, bu yıl su tutulmaya başlanan Kars Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, Kars Barajı hakkında DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'dan bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kars Barajı projesi, Kars'ın yüz akı projelerinden biri olduğunu ifade eden Öksüz, "İlimiz büyük ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayalı, hayvancılıkta belli bir potansiyeli yakaladı. Tarımsal alanda da potansiyeli olan bu potansiyelinde değerlendirilmesi gereken illerimizden birisi." dedi.

Öksüz, barajının sulama, enerji üretimi, tarımsal ve hayvan sulamaya dönük işleviyle, önemli bir proje olduğunu belirtti.

Barajın su tutmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğunu aktaran Öksüz, baraj suyunun verimli şekilde kullanılması durumunda özellikle tarımsal alanda çeşitliliği artıracağını kaydetti.

DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar da barajın doluluk oranını yüzde 29'a ulaştığını ifade ederek, "Muhtemelen Nisan 2019 sonuna doğru bu depolama kapasitesi 182,07 milyon metreküpe erişmek suretiyle dolu savaktan su deşarjına başlanacaktır. Bu kottaki göl yüzeyi alanı yaklaşık 12,2 milyon metrekare olacaktır." diye konuştu.