Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı

13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:21

Kars'ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.



Kentte bir vatandaş tarafından bulunan ve kadından yaralı olan Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



DKMP Kars Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Kerkenez, buradan tedavi si yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.



Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Kerkenez'in kanadında kırık olduğu ve güçten düştüğü tespit edildi. Kerkenez'in tedavi tamamlandıktan sonra yaban hayata bırakılacak. - KARS

Kaynak: İHA