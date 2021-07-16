Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
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Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Ekonomi

Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi Kars'ta kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi.

Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi. Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekleyen kurbanlıklar vatandaşlardan ilgili görmüyor.

Kurban Pazarı'nda kilosuna göre ortalama 6 bin ile 12 bin lira arasında satışa sunulan büyükbaş kurbanlıklar satıcıların ellerinde kalırken, küçükbaş kurbanlıklar ise bin lira ile 3 bin lira arasında alıcı buluyor. Yaklaşık 400 kilo gelen erkek Simental kurbanlıklar ise 10-12 bin liraya satılıyor.

Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na ilçelerden kurbanlıklar getirilmeye başladı. Pazardaki yerlerini alan üreticiler kurban satışlarından memnun değil, üreticiler pazara getirdikleri hayvanlarını satmadan geri götürürken, satışların düşmesinde yaşanan kuraklığında etken olduğunu ileri sürdü.

"Geçen yıl daha çok satılıyordu"

Kurban Pazarı'ndaki yoğunluğun hayvan satışlarına tam anlamıyla yansımadığını ifade eden Menduh Demir, "Alışverişte şu anda hareketlilik yok. Pandemiden dolayı millette de para olmadığından dolayı geçen yıla nazaran bu yıl daha az satılıyor. Kurbanlık erkek mal kilosu 25 ile 26 yüzde 8 fireli, düvenin kilosu 20 ile 22 lira arası yüzde sekiz fireli kapaklı kurban şartlarını taşıyacak şekilde kurbanlıkta simental ya da diğerleri fark etmiyor ama simental diğerlerine göre kiloda biraz daha fazla ediyor. Normal 400 kilo gelecek bir hayvan 10 bin ile 11 lira arasında satılıyor" dedi.

Pazardaki canlılığın kurbanlık için olmadığına dikkat çeken Demir, "Bu canlılık kurbanlık için değil, inek alınıyor vakıflar için vakıflar için kesilecek inekler için bu kalabalık, kurban satışları da düştü. Saman bin 200 lira, yem 3 lira kilo zarar ettiğimiz halde, kurban fiyatları düştüğü halde yine de satış yok" diye konuştu.

Öte yandan Kars Hayvan Pazarı'na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürülüyor. Normalde sabah 06.00'de başlayan ve saat 09.00'da kapanan Hayvan Pazarı alışveriş olmadığından dolayı zaman zaman saat 08.00'da kapanıyor.

Küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunulduğu, büyükbaş hayvanların fiyatlarının 6 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars'ta üreticiler Kurban Bayramı'na 1-2 gün kala işlerinin iyi olacağına inanıyor.

Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi
Kuraklık kurban satışlarını olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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