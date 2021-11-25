Kars Kalesi kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için turuncu ışıklarla aydınlatıldı

KARS (AA) - Tarihi Kars Kalesi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla sarı renkli olan Kars Kalesi'nin ışıklandırması, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için turuncuya dönüştürüldü.

Kars Valiliği de sosyal medya hesaplarında turuncu renkle ışıklandırılan Kars Kalesi fotoğraflarıyla "#KadınaŞiddeteHayır" ve Gazi Kars'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" farkındalığı paylaşımı yaptı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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