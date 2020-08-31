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Kars ASKF'den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Taş, son günlerde Kağızman GençlerBirliği Spor ve Yolspor arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kars ASKF'den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
31.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:19

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Taş, son günlerde Kağızman GençlerBirliği Spor ve Yolspor arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

ASKF Başkanı Burhan Taş berebarindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı.

ASKF Başkanı Burhan Taş, Kağızman Gençler Birliği Spor ve Yolspor arasında yaşanan gerginliğe neden olan 3 puanı sisteme girmememe sorununun Erzurum TFF Bölge Temsilciliği'nden kaynaklandığını belirtti.

ASKF'nin yaşanan hata ile ilgili her hangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Taş, "Son günlerde ilimizde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan yazılarla ilgili olarak bir basın açıklaması yapma gereğini duyduk" dedi.

Burhan Taş, "Kovid-19 salgınından dolayı tüm müsabakalar iptal edildi. TFF'nin almış olduğu kararla, ilimizde ki amatör futbol müsabakaları da iptal edildi. Sonradan Türkiye Amatör Sporlar Konfederasyonu Başkanlığı ve TFF işbirliğiyle illerdeki amatör liglerin akıbetiyle ilgili 14.08.2020 tarihinde gayri resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre bizimde içerisinde bulunduğumuz 21 il ile puanları eşit olan takımların arasında kura çekimi yapılarak il birincisinin belirleneceğini ve Bölgesel Amatör Lige çıkacaklarını beyan ettiler. 14.08.2020 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden Kars'ta da lige çıkacak olan takımın kim olduğunu yazmışlar. Aynen şöyle; 'Kağızman Gençler Birliği Spor Kulübü Kars amatör şampiyonu olup Bölgesel Amatör lige çıktığını' beyan ettiler. Yolspor yöneticileri daha ihtiraz etmeden 3 saat sonra TFF sehven yanlışlık yaptıklarını, ilimizde de iki takımın puanlarının eşit olduğunu ve Kağızman Gençler Birliği Spor ile Kars Yolspor aralarında puanları eşit olduğu için kura çekilmesi hükmüne gittiklerini bize beyan ettiler. Konu tamamen TFF'nin yetkisindedir. Bizim yetkimiz yoktur. Bu işin yasal süreci de vardır. ASFK muhatap değildir. Muhatap TFF'dir. Bizim bu işle ilgimiz yoktur. TFF ildeki puan cetvelini incelerken, TFF il temsilciliğinin bağlı olduğu Erzurum TFF Bölge Temsilciliği var. Müsabakalar burada oynanır sonuçlar bildirilir. Onlarda puan cetveline işlerler. Ancak Kars'ta bir müsabaka oynandı. Kars Yolspor Selim Gençlik Spor Kulübü arasında oynana müsabakada Selimli oyuncular hakeme saldırıda bulundular. Müsabaka hakem tarafından yarıda tatil edildi. TFF yönetim kurulu bir karar aldı. Yolspor Kulübü'nü hükmen galip saydı. ve o puan işlenmedi. O puan işlemediği anlaşılınca yanlıştan dönüldü. ve takımların puanı eşit oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda da Yolspor BAL Ligine çıktı" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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