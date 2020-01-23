Kars 36 Spor Hoçvan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:44

Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ardahan Hoçvan Spor'u konuk edecek. Yeşil beyazlı ekipte yeni transferler ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor kendi sahasında ağırlayacağı Hoçvan Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.



Kars Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte Hoçvan Spor'dan puan çıkarmanın hesapları yapılıyor.



BAL Ligi 3. Grup'ta 28 puanla grupta liderliğini sürdüren Arhavi Spor'u 23 puanla 3'üncü sırada takip eden Kars 36 Spor, Hoçvan Spor karşılaşmasını kazarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.



Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında karlı zeminde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte sporcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.



Erzurum deplasmanından 1 puanla döndüklerini ifade eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Yakutiye'den 1 puanla döndük. Ancak kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Hoçvan karşılaşması zor olacak. Ancak biz bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor. Kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle 3 puanı kazanan taraf olacağız. Buna inanıyorum" dedi.



BAL Ligi 3'üncü grupta bir birinden zorlu karşılaşmalarının kendilerini beklediğini belirten Demiroviç, "Zor bir gruptayız. Gruptaki takımların gücü ortada, bizim da gücümüz belli, biz bu zorlu yarıştan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Bütün plan ve hazırlıklarımızı şampiyonluk hesapları üzerine yapıyoruz. Kars 36 Spor'un 3. Ligde olması gerekiyor. İnşallah sezon sonu bunu başaracağız" diye konuştu.



Kars 36 Spor, eksi 15 derece soğukta karşı zemin üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yapılan çift kale maçın ardından antrenman sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA