Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı (2)
17.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:02
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı (2)YOL ULAŞIMA AÇILDI TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Gültepe mevkiinde TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı (2)
YOL ULAŞIMA AÇILDITEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Gültepe mevkiinde TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametine giden araçlar yolun kapalı kaldığı sırada D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yolun kapalı kaldığı sırda yolda kalan araçlar ise yaklaşık 3,5 saat sonra yolun ulaşıma açılmasıyla ilerlemeye başladı. Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı