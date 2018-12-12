Karkamış Sulak Alanı Canlandırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi'yle, teras alanı, plaj, su altı araştırma merkezi, rehabilitasyon alanları ve ekoparkın yer alacağı doğa harikası bir mekan kurulacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı'na canlılık katmak amacıyla uygulamaya alınması planlanan Ekopark Projesi'yle 197 kuş türü ve 71 farklı canlının barınacağı mekan, kentin envanterine kazandırılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel girişimleriyle kamuoyuna sunulacak, ekosistemi koruyarak, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde öneme sahip Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı'nı tanıtmayı amaçlayan proje, kullanıcılara farklı aktiviteler sunacak.

Fırat Nehri boyunca, Birecik-Karkamış barajları arasında kalan proje alanı, 2 ilçe merkezi ve 8 yerleşim yerini kapsayacak. Yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret edilen Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı, doğal zenginliklerinin yanı sıra kültürel varlığıyla da adından söz ettirecek.

Kuzeyinde en eski medeniyetlerden Zeugma Antik Kenti ve güneyinde Karkamış Antik Kenti bulunan iki antik kent arasında kalan 8 höyük proje alanı, 55 kilometrelik kültürel miras içerisinde yer alacak. 35'i endemik 810 farklı bitki ve nesli tehlike altında olan, dünyada 200 tane kalan Kelaynak türüne de ev sahipliği yapan sulak alanda, toplam 197 kuş türü, 14 farklı memeli türü, Dicle Çöpçü Balığı ile 19 farklı balık türü bulunacak.

Nesli tehlike altında olan Fırat kaplumbağasının da içinde bulunduğu 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen türü, alanda barınacak.

Ekolojik koruma bölgelerini birbirine bağlayan 40 kilometrelik habitat rotası önerilecek proje, kıyı boyunca farklı peyzaj karakterlerini barındıran kısımlardan oluşacak.

Proje kapsamında Birecik Barajı'nın güneyinde bulunan bölgede plaj alanı olacak. 200 bin metrekare plaj alanının yanı sıra, sahil şeridi 600 metreyi bulacak. 35 bin metrekare kumsal alana sahip plajda, toplam bin 700 metrekarelik kafe, restoran, büfe, idari ve sağlık birimleri yer alacak. 950 metre uzunluğundaki ahşap yaya promenatı, bütün yapı ve fonksiyonları birbirine bağlanacak.

Projenin önemli odaklarından ekopark alanı, 5 bin 500 dönüme kurulacak. Bu kısım iki alt bölgeden oluşacak. Birinci alt bölge, Fırat kaplumbağasının üreme zonlarından ve kuşların yoğun olarak gözlemlendiği alanın en hassas bölgesi, ekolojik koruma bölgesi olacak.

Alanda bulunan Bilimsel Araştırma Merkezine bağlı olan Yaban Hayatı Tanıtım Köprüsü'nde ziyaretçiler, alana ait flora ve faunayı tanıyarak, sulak alan ekosistemini daha yakın keşfedebilecek.

Kum ocaklarının tahribatı giderilecek

Su Altı Araştırma Merkezinde ziyaretçilere su altı zenginlikleri tanıtılacak. Ziyaretçiler, su sporlarına teşvik edilecek, sulak alan bilinci arttırılacak. Fırat Nehri'ne ve sulak alana panoramik olarak en hakim nokta olacak teras alanında, seyir terası, restoran ve çocuk oyun alanı bulunacak.

Kum ocaklarının tahrip ettiği alanların bulunduğu projenin son kısmı olan rehabilitasyon alanları, peyzaj restorasyonu ve rehabilitasyonuyla sulak alana geri kazandırılacak.