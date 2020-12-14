Karim Benzema Real Madrid'in En Fazla Forma Giyen Yabancı Oyuncusu Oldu
14.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:15
Real Madrid'in Fransız yıldızı 2009'da ilk kez giydiği Real Madrid formasıyla 528 maça çıkarak kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. 527 maçla Roberto Carlos'un rekorunu geçen Benzema, Madrid formasıyla 18 kupa kaldırmanın yanı sıra 250'den fazla gole imza attı.
Real Madrid'in Fransız yıldızı 2009'da ilk kez giydiği Real Madrid formasıyla 528 maça çıkarak kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. 527 maçla Roberto Carlos'un rekorunu geçen Benzema, Madrid formasıyla 18 kupa kaldırmanın yanı sıra 250'den fazla gole imza attı.
Kaynak: Dugout