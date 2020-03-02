Karim Benzema Real Madrid'de 500 Maca Çıktı
Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 11 senedir formasını giydiği Real Madrid'le 500. maçına 2019-20 sezonunda Barcelona'yi 2-0 yendikleri El Clasico derbisinde çıktı. Benzema, 500 maçta attığı 240 golle Real Madrid tarihinin en golcü 5. ismi konumunda.
02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21
Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 11 senedir formasını giydiği Real Madrid'le 500. maçına 2019-20 sezonunda Barcelona'yi 2-0 yendikleri El Clasico derbisinde çıktı. Benzema, 500 maçta attığı 240 golle Real Madrid tarihinin en golcü 5. ismi konumunda.
Kaynak: Dugout
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