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Karim Benzema Real Madrid'de 500 Maca Çıktı

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 11 senedir formasını giydiği Real Madrid'le 500. maçına 2019-20 sezonunda Barcelona'yi 2-0 yendikleri El Clasico derbisinde çıktı. Benzema, 500 maçta attığı 240 golle Real Madrid tarihinin en golcü 5. ismi konumunda.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

'in Fransız forveti , 11 senedir formasını giydiği Real Madrid'le 500. maçına 2019-20 sezonunda 'yi 2-0 yendikleri derbisinde çıktı. Benzema, 500 maçta attığı 240 golle Real Madrid tarihinin en golcü 5. ismi konumunda.

Kaynak: Dugout

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