Kargoda E-Kimlik Doğrulama Sistemi Dönemi Başlıyor

Kargo sektöründe güvenli ve hızlı teslimatı sağlamak amacı ile attığı adımlara bir yenisini daha ekleyen Yurtiçi Kargo, sahte kimlik ile teslimat işlemlerinin önüne geçebilmek amacı ile Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen 'Akıllı Kart Okuyucuları' projesini hayata geçirdi. Yeni çipli kimlik kartı kullanıcıları tarafından faydalanılabilecek proje kapsamında, Yurtiçi Kargo şubelerine kargo teslim almak/göndermek için gelen müşteriler çipli kimlik kartlarını kart okuyucu cihazlarına okutup kişisel bilgilerini anında doğrulatabilecek. Yurtiçi Kargo müşterileri dilerlerse pin numarası girerek kimliğin gerçek sahibinin o anda şubede olduğunu kolayca kanıtlayarak işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecekler.

Türkiye'de ilk defa geliştirilen bu uygulama ile sahte kimlik ve teslimat işlemlerinin önüne geçebilmek ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'na uyum sağlamak adına geliştirilen söz konusu uygulama ile Yurtiçi Kargo, bir yandan müşterilerinin kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak almayı diğer yandan ise bu işlemler için harcanan vakti kısaltmayı hedefliyor.

"Akıllı Kart Okuyucuları ile Yeni Nesil Kimlik Kartlarının Doğrulanması TCKN Bilgilerin Alınması" projesi kapsamında saha testlerini ve pilot uygulamalarını tamamlayarak 250 adet cihaz kurulumunu gerçekleştiren Yurtiçi Kargo, 2019 yılının ilk yarısında tüm birimlerini akıllı kart okuyucuları ile donatmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler