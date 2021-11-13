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Kargo ile gelen uyuşturucuya narkotik el koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kargo ile gelen uyuşturucuya narkotik el koydu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo ile uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo ile uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Kargo firmasına düzenlenen operasyonda paket içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, kargo aracılığı ile yurt dışından paket içerisinde uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan Narkotik ekipleri harekete geçti. Hassas burun Honaz eşliğinde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı zarf içerisinde 92 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - AYDIN

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