Kardeşlik Kupasında Balıklar Şampiyon Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahaller arası Kardeşlik Kupası adı altında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında şampiyon Balıklar Mahallesi oldu.



Kırsal mahalle muhtarları tarafından organize edilen Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası Balıklar Mahallesi'nde oynandı. Bir aydır devam eden turnuvaya katılan 15 mahalle futbol takımının kıran kırana geçen müsabakaları sonunda Balıklar ile Koruluk Mahalleleri finale kaldı. Final maçında 2-0 geriye düşen Balıklar Mahallesi sahadan 6-2 galibiyetle ayrılarak turnuvada şampiyonu oldu. Korulu ikinciliği elde ederken, Altınova Mahallesi'ni 4-2 yenen Sahilkent Mahallesi turnuvada 3. oldu.



Turnuva sonunda konuşan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Spor her şeyden önce dostluktur, kardeşliktir, kaynaşmadır, sağlıktır. Bu akşam burada bunu gördüm. Önümüzdeki yıllarda kaymakamımızla birlikte daha kapsamlı bir turnuva düzenleyeceğiz. Ev sahipliğinden dolayı Balıklar Mahallesi Muhtarı'na teşekkür ederim" dedi.



Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, "Burada ne jandarma var ne polis var, en önemlisi bu. Spor kavgayla, itişip kakışmayla olan bir şey değil. Spor yapmak isteyenler spor sahalarına erişebilsin. Her yaşta yapılacak bir spor vardır. Hele gençlerimiz sokakta, kahve köşelerinde, zararlı işlerle uğraşmaktansa, gençlerimizi biz sporla, sanatla, kültürle ne kadar buluşturabilirsek her türlü kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırmış oluruz" şeklinde konuştu.



Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de Ziraat Odası olarak turnuvada 1. olan takıma yarım altın, 2. ve 3. olan takımlara da çeyrek altın hediye edeceğinin sözünü verdi.



Konuşmaların ardından turnuvada şampiyon Balıklarspor'a 1'incilik kupasını Kaymakam Ali Fuat Türkel verdi. Turnuvanın 2'ncisi Koruluk Mahallesi'ne Belediye Başkanı Zihni Şahin kupayı verirken, 3'üncü olan Sahilkent Mahallesi'ne de kupasını turnuvaya ev sahipliği yapan Balıklar Mahallesi Muhtarı Turan Türk verdi. - SAMSUN