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UEDAŞ "Kardeşim Üşümesin Projesi" ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Ekonomi

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından "Kardeşim Üşümesin Projesi" kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 89 öğrenciye kışlık mont, bere ve eldiven hediye edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından "Kardeşim Üşümesin Projesi" kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 89 öğrenciye kışlık mont, bere ve eldiven hediye edildi.

Şirket tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun yüzünü güldüren sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenip kışlık giysi ihtiyaçları gideriliyor.

Her yıl hizmet bölgesindeki Güney Marmara'nın yanı sıra ihtiyaç duyulan her ile yardım elini uzatan UEDAŞ'ın bu yıl ilk durağı İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi oldu.

Buradaki dağıtıma katılan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, yaptığı açıklamada, "Gündüzlü Ortaokulumuzda eğitim gören 89 çocuğumuzun mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyacı giderildi. Bu hassasiyetin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini biliyoruz ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz." dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da projede öğrencilerin gülümsemesini temel aldıklarını ifade etti.

Bu iyilik hareketinde üniversite ve lise öğrencilerinin de yer aldığını bildiren Danacı, "Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü ile projemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Biz miniklerimizi ısıtırken onlar da okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için tespitlerini yapıyor." dedi.

UEDAŞ Kardeşim Üşümesin Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ Kardeşim Üşümesin Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ Kardeşim Üşümesin Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ Kardeşim Üşümesin Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ Kardeşim Üşümesin Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

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AA / Uğur Çiçek - Ekonomi Haberleri

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