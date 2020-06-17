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KARDEMİR Yönetim Kurulu online toplandı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir online yapılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Toplantısı yüz yüze yapıldı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu online toplandı
17.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:58

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir online yapılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Toplantısı yüz yüze yapıldı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, küresel çapta yaşanan salgın sebebiyle bir süredir yönetim kurulu toplantılarının uzaktan gerçekleştirdiklerini, normalleşme süreci kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şirkette bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi.

Uzun bir sürenin ardından bir araya geldikleri yönetim kurulu toplantısında, öncelikli olarak şirketin gelecek planlarının ele alındığını ve gelecek dönemlerde çelik sektörünü nelerin beklediğini görüştükleri ifade eden Yolbulan, "Ek olarak, şirketimizin kurumsal yapısına uygun olarak ve yönetim kurulumuzun görevlendirmeleriyle yapılmakta olan bir iç denetim sürecinin içindeyiz. Bu sürecin daha şeffaf ve daha bağımsız olması gayesi ile Genel Müdürümüz Hüseyin Soykan'ın izne çıkmasına ve yerine vekalet görevi ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Reyhan Özkara'nın tayin edilmesine yönetim kurulumuz uzlaşı ile karar vermiştir. Yönetim kurulumuzda yer alan bağımsız üyelerimiz ile birlikte KARDEMİR A.Ş'nin ve dolaylı olarak Karabük'ün geleceği için uyum içinde çalışmaktayız. SPK tarafından şirketimizin daha şeffaf ve daha kurumsal olması açısından görevlendirilen bağımsız üyelerimize seçildikleri günden itibaren şirketimizin menfaatine dayalı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şirketimiz; yönetim kurulu üyeleri, üst yönetimi, şirket yöneticileri, müdür kadroları ve tüm çalışanları ile birlikte görevinin başındadır. KARDEMİR A.Ş sadece Karabük için değil tüm Türkiye için önemli bir şirkettir. Biz tüm sorumluluklarımızın bilincinde olarak hedeflerimiz doğrultusunda; üretmeye, istihdam sağlamaya ve bu ülkeye katma değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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