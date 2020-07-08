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Kardemir Karabükspor'da sahte imza ile yolsuzluk iddiası'

Kardemir Karabükspor Kulübü eski Başkanı Mehmet Aytekin, mevcut başkan Mehmet Yüksel'in, karar defterine yöneticilerin adına sahte imza atılarak oyuncu transferindeki paraların kendi hesabına yatırılmasına dönük karar aldığının ortaya çıkması üzerine bazı yöneticilerin savcılığa suç...

Kardemir Karabükspor'da sahte imza ile yolsuzluk iddiası'
08.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:39

Kardemir Karabükspor Kulübü eski Başkanı Mehmet Aytekin, mevcut başkan Mehmet Yüksel'in, karar defterine yöneticilerin adına sahte imza atılarak oyuncu transferindeki paraların kendi hesabına yatırılmasına dönük karar aldığının ortaya çıkması üzerine bazı yöneticilerin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Aytekin, ayrıca Ankara'dan gönderilen 3 milyon TL'lik borç senedi ile kulübün borçlandırıldığını da iddia etti.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşaması ile birlikte önce Süper Lig'den TFF 1. Lig'e ardından TFF 2. Lig'e kadar düştü. Gün geçtikçe kan kaybeden ve hiçbir geliri olmayan kırmızı-mavili ekipte, yeni yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı.

"İmzaların başkan veya aynı kişiler tarafından atıldığı aşikar"

Kendi döneminden yaklaşık 4 Milyon TL civarında SSK ve vergi borcu gönderilen Kardemir Karabükspor Kulübü eski başkanı Mehmet Aytekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Aytekin, "Mevcut başkanın kendi yöneticileri, kendilerinden habersiz imzalarının atıldığını iddia ederek, geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hatta kriminal imza örnekleri alındı. Valimiz, emniyet müdürümüz ve savcılığımız olayın üzerine gidiyor. Muhtemelen sonuç alınacaktır. Kardemir Karabükspor konusunda zaten yaralıydık daha da yara almaya devam ediyoruz. Gündemden düşmüyoruz. Kötü yönden gündemden düşmüyoruz. Mevcut başkanı arıyorum, telefonlara çıkmıyor. Bizi bazı şeylere mecbur bırakıyor. Benim Karabükspor ile bağımı kesme şansım yok. Bu kulüpte hem başkanlık yaptım hem de bu kulüpten 4 Milyon TL SSK ve vergi borcu ile karşı karşıya kaldım. Bu kulübü izlemeyi, takip etmeyi bırakamam. Çünkü halen beni ilgilendiriyor. Bunun neticesinde kulağıma gelen her bilgiyi değerlendirmek zorundayım. İmzaların başkan veya aynı kişiler tarafından atıldığı aşikar. Bunun neticesinde ne çıkar onu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"Bu kulüp babamızın malı değil"

Aytekin, tazminatla işine son verilen personelin alacaklarına karşı senet verildiğini ancak bu senetlerin ödemelerinin yapılmadığı için kulüpteki malzemelerin satıldığını belirterek, "Kondisyon aletlerinin, çim biçme silindirlerinin, başkanlık ofisindeki masa, sandalyelerin hatta televizyonun bile satıldığı söyleniyor. Bu kulüp babamızın malı değil" dedi.

Kardemir Karabükspor'un lisans çıkartamadığı için lige katılamayacağını hatırlatan Aytekin, 14 oyuncunun da maaşlarının ödenmediği için cuma günü serbest kalacağını kaydetti.

"Adamın sermayesi 50-60 bin ama 3 milyon TL'lik senet gönderiyor"

"En son 2 gün önce duyduğum kulübe 3 milyon TL'lik bir senet geliyor Ankara'dan" diyen Mehmet Aytekin, "Kulüp borçlandırılıyor. Bu senedi vereni araştırdım. Tütün ve bakkaliye işi ile uğraşan bir esnaf. Yani adamın sermayesi 50-60 bin TL ama kulübe 3 milyon TL'lik senet gönderiyor. Bunları hep açıklaması lazım. Başkan Ankara'dan dün basın açıklaması yapıyor, bana sallıyor. Bana niye sallıyorsun ki, geleceksin Karabük'e sorularımıza cevap vereceksin. Kulüp ve muhasebe şeffaf diyor. Hadi gelsin açsın kulübün hesaplarını hep beraber inceleyelim. Başkan alacaklı mı? Borçlu mu? Ona bakalım. Dün bir televizyonda kendi yöneticisi mevcut olan başkan hakkında hem suç duyurusunda bulunuyor hem de kamuoyunu aydınlatması için Karabük'e davet ediyor. Bu Karabük tarihinde olmuş bir şey değil. Ankara'da hiç bilmediğimiz bir esnafa bu borç nereden geliyor? Başkanın işinin bu olması gerekiyor, Mehmet Aytekin olması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

"Bende senin alnından öpeyim"

Başkan Yüksel'in kendisi hakkında yolsuzluk yaptığına yönelik ortaya attığı iddialara da cevap veren Aytekin, "Başkan bunları niye belgelemiyor. Transferde yaptıysam yolsuzluk, sen kulübün şu an başkanısın, çıkaracaksın evrakı. Ben evrakla konuşuyorum. 'Şu transferde şunu yapmıştır. Belgesi de buradadır, parası gelmemiştir' diyeceksin, vereceksin savcılığa. Ben de senin alnından öpeyim" açıklamalarında bulundu.

Aytekin, Başkan Yüksel'in Karabükspor'u batırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Maddi anlamda başarın yok. Kulübe gelen paralar yok. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Fatih Tultak'ın kendisi ile görüştüm. 'Mehmet başkanım, Ankaragücü'ne beni satmadan önce benden 85 bin TL'lik senet aldı' dedi. 'Eğer bu senedi bana vermezsen bu transfere onay vermeyeceğim' demiş. Sen ne yaptın dedim, 'vermek zorunda kaldım' dedi. Karabükspor'a mı, kendine mi aldı diye sorunca da kendi şahsına aldı."

"Kongrede aday olmayacak, anahtarı valimize bırakacak"

Kulübe 4.5 milyon TL civarında para geldiğini dile getiren Aytekin, "230 bin TL de federasyondan para geldi. Deplasman ve konaklama ücreti diye. Cebimden para harcıyorum diyor ya hani. Başkan Mehmet bu parayı nereye harcadı? Bunu karşımıza geçip kamuoyunu aydınlat, bir güven oyu tazele. Ben buna hiç inanmıyorum. Yapacağı tek şey var. Kongrede aday olmayacak, anahtarı Valimize bırakacak. İnsanlar bana söylüyor, 'başkan ol' diye. Ben bu kulübü alsam hiçbir şey yapamam. Bu şahıs olayı değil. Bizim altından kalkacağımız bir iş değil bu" şeklinde konuştu.

Bir an önce kongrenin yapılması gerektiği konusuna değinen Mehmet Aytekin, "1 Ağustos'ta Dernekler Masası tarafından tebliğ edilecek sanırım. Ağustos ayında kongre yapılması konusunda. O zamana kadar da geç kalınıyor. Bunu erkene alabilir. Çünkü bunu yapan kulüpler var. Bir an önce karar alınması gerekiyor. Bu kadar ithamdan sonra Mehmet Yüksel'in görevini bırakmasını istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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