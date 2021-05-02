Kardemir Karabükspor: 5-0
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Kardemir Karabükspor: 5-0

Kardemir Karabükspor: 5-0
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Spor

STAT: İlçeHAKEMLER: Şahin Berker (xx), Ertan Gündoğdu (xx), Mustafa Zıvalı (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xxx) - Kadir (xxx), Emre (xx), Batuhan Fındık (xxx), İsmail (xx), Ferit (xx) (Dk. 61 Hüseyin xx), Apti (xx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 82 Burak), Murat (xx) (Dk. 81 Celal), Batuhan Ayvaz (xxx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Ertan Gündoğdu (xx), Mustafa Zıvalı (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xxx) - Kadir (xxx), Emre (xx), Batuhan Fındık (xxx), İsmail (xx), Ferit (xx) (Dk. 61 Hüseyin xx), Apti (xx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 82 Burak), Murat (xx) (Dk. 81 Celal), Batuhan Ayvaz (xxx) (Dk. 61 Ozan xxx), Enes (xx) (Dk. 46 Süleyman xxx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay (x) - Arda (x) (Dk. 46 Fehmi x), Sezer (xx), Ömer Yaylacı (xx), Ömer Faruk Yılmaz (x) (Dk. 46 Furkan Övün x), Yasin (x), Emre (xx), Ahmet Enes (x) (Dk. 70 Seyithan x), Ali Kemal (x) (Dk. 59 Furkan Erdağı x), Cihan (x) (Dk. 46 Muhammed Emin x), Berk (x)GOLLER: Dk. 14 Batuhan Ayvaz, Dk. 20 Murat, Dk. 54 ve Dk. 88 Süleyman, Dk. 66 Ozan (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Ali Kemal, Ömer Faruk Yılmaz (Karabükspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını kaçıran Bodrumspor, sezonun son iç saha maçında son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 14'üncü dakikada Batuhan, 20'inci dakikada Murat, 54 ve 88'inci dakikalarda Süleyman ve 66'ncı dakikada Ozan kaydetti. Bodrumspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkarıp 6'ncı sıradaki yerini korudu. Ege ekibi sezonun son maçında Turgutluspor'a konuk olacak.


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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