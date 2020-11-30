KARDEMİR, BIST'in halka açık 61 firma listesine girdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Borsa İstanbul AŞ'nin (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi "Aralık 2020-Ekim 2021" listesinde yer alacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Borsa İstanbul AŞ'nin (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi "Aralık 2020-Ekim 2021" listesinde yer alacak.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı için değerlemeye tabi olacak şirketler listesine gönüllü olarak başvuran KARDEMİR'in "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" listesinde yer almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yıl ilk kez hazırlayarak, yayınladığımız 'KARDEMİR Sürdürülebilirlik Raporu'nun yanı sıra değerlendirme sorularına verdiğimiz cevaplarla Türkiye'nin halka açık 61 firmasından oluşan listeye girmeye hak kazandık. Kurumsal yönetim tecrübemizle sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal sorumlulukları da içinde barındıran, ileri kalite felsefesiyle sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen şirketimiz, kazanmış olduğu bu hakla yatırımcı ekosistemine güven veren çizgisini daha da pekiştirmiştir. 1 Aralık'tan itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem görmeye başlayacak olan paylarımız sayesinde özellikle kurumsal ve yabancı yatırımcıların şirketimize olan ilgisi daha da güçlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler