Kardemir'den 33 Milyon Dolarlık Tahkim Başvurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., ham madde tedarikçisi hakkında 33 milyon dolarlık tahkim başvurusunda bulunduğunu açıkladı.



KARDEMİR tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, başvurunun Noble Resources International PTE LTD aleyhine yapıldığı belirtilerek, "Şirketimiz, ham madde tedarikçilerimizden biri olan Noble Resources International PTE LTD aleyhine 33 milyon 601 bin 500 dolar meblağlı tahkim başvurusunda bulunmuştur. Başvuru Hong Kong International Arbitration Center'a yapılmıştır." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK