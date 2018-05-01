Kardemir'den 235 Milyon TL'lik Performans

Türkiye'nin ilk ağır demir ve çelik fabrikaları olan KARDEMİR, 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını konsolide net dönem karını, 235 milyon TL olarak açıkladı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KARDEMİR'in 2018 yılı ilk çeyreğini yüksek bir performans ile kapattığı belirtildi. KARDEMİR'in başarısında, sürdürülen yatırımlar sonucu üretimde ve verimlilikte sağlanan artış ve satış stratejilerinin belirleyici rol oynadığı kaydedilen açıklama, "Elde edilen başarılı performansı sürdürülebilir kılmak için bir taraftan ölçek ekonomisine uygun şekilde üretimde artış sağlarken, diğer yandan rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceğiz. Yılın ilk çeyreğinde, üretimlerdeki istikrarlı artış ve güçlü satış fiyatları mali tablolara da yansıdı" denildi.

Tüm üretim süreçlerinde yüzde 100'e varan kapasite kullanım oranları ile çalışan KARDEMİR'in üretim verimliliğini arttırmasının finansal başarıda etkili olduğu ifade edilen yazılı açıklamada, "KARDEMİR'in satış gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış ile 1,3 milyar TL, FAVÖK'ü ise yüzde 237 artışla 378 milyon TL oldu. Şirketin geçen yıl ilk üç aylık net zararı 5,5 milyon TL iken, bu yılın aynı döneminde 235 milyon TL kar gerçekleşmiştir" denildi.

KARDEMİR'in ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "Özellikle Çubuk Kangal Haddehanemizde otomotiv, savunma, beyaz eşya, mobilya ve imalat sanayi sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hem şirketimizin finansal sonuçlarında daha yüksek başarılar sağlayacak, hem de katma değeri yüksek bu ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir üretim stratejisi izliyoruz "dedi.

KARDEMİR'in 2018 yılı ilk çeyreğinde piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri olduğunu ifade eden Öz, bu başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayan tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederek, "Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak, kuruluşunun 81. yılını geride bırakan KARDEMİR'i, ülkemizin ve tüm paydaşlarımızın bizlere bir emaneti olarak görüyor ve onların beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyoruz. Tek hedefimiz var, Kardemir'i dünden daha rekabetçi, dünden daha karlı, dünden daha fazla bölgesine ve ülkesine hizmet eden bir kuruluş haline getirmektir" diye konuştu.

Yıllık 1 milyon 250 bin ton kapasite ile kurulacak Sürekli Döküm Tesisi için yüklenici firma ile imzaların atıldığını da sözlerine ekleyen Ömer Faruk Öz, 1 ve 2 nolu konverter kapasitelerinin de büyütülmesi ile eş zamanlı yürütülecek olan sürekli döküm tesisi yatırımının 2019 yılı sonunda tamamlanacağını ve böylelikle Kardemir'in nihai hedefi olan 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacağını kaydetti. - KARABÜK