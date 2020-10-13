KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları
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KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları

13.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:53
KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş. yeni pazarlar geliştirme ve ihracat çalışmaları kapsamında, dünyanın önde gelen uluslararası ticaret şirketlerinden Samsung C&T yetkililerini ağırladı.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş. yeni pazarlar geliştirme ve ihracat çalışmaları kapsamında, dünyanın önde gelen uluslararası ticaret şirketlerinden Samsung C&T yetkililerini ağırladı.

Samsung C&T Türkiye ofisi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, fabrikanın üretimindeki öncelikle katma değerli çelikler, kangal, SBQ ve profil ürünleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca KARDEMİR'in Türkiye'de tek üretici konumunda bulunduğu demiryolu rayı ve tekerleği ürünlerinde tanıtımları yapıldı. Genel Müdür Necdet Utkanlar ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zafer Demirtaş'ın da yer aldığı toplantıda, dünya çelik piyasalarındaki güncel gelişmeler de ele alınırken, özellikle pandemi süreci de göz önüne alınarak, gelecek yıllarda sektörün ne gibi şartların beklediği hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kardemir A.Ş.'nin ve Samsung C&T'nin gelecek dönemlerde gerçekleştirecekleri iş birliklerinin de masaya yatırıldığı toplantının ardından, ziyaret saha gezisi ile devam etti. Şirketimizin aldığı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen saha gezisi, pandemi sürecindeki ilk ticari ziyareti oldu. - KARABÜK

KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları
KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları
KARDEMİR'de yeni pazar ve ihracat çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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