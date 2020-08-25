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Kardelen Bursa'ya değer katıyor

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kardelen Kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme tesislerini ziyaret etti.

Kardelen Bursa'ya değer katıyor
25.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:32

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kardelen Kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme tesislerini ziyaret etti. Kestane şekerinin tüm üretim aşamalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Aygül, firmanın kalite ve hijyen koşulları açısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bursa'ya özgü kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık markaları ile iç pazarda, Cardelion markasıyla dış pazarda satışa sunan İlka Şekerleme'nin tesislerinde firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün'ün ağırladığı Hamit Aygül, kestane şekerinin üretim öyküsü ve aşamaları hakkında bilgi aldı. Kaliteli üretim hijyen ve sanitasyon koşulları açısından tesislerin yeterli olduğunu belirten Hamit Aygül, Kardelen markasının Bursa ve Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenli gıda zincirinin sağlanmasında birinci derece yetkili ve sorumlu kurum olduklarını belirten Hamit Aygül, hijyen ve sanitasyon kurallarının gıda sektörünün olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekti. Gönül rahatlığı ile tüketilebilecek bir ürünü Bursa'ya kazandıran İlka Şekerleme'nin Türkiye için önemli bir faaliyet yaptığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bursa'mız sahip olduğu böyle markalarla bizi gerçekten gururlandırıyor. Başarıları için başta genel müdür Mümin Akgün olmak üzere tüm yetkilileri kutluyorum" dedi.

Genel Müdür Mümin Akgün de, üretimde önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizdi. Üretim aşamasında kalite ve hijyenin ilk sırada geldiğini anlatan Akgün, son teknolojiye sahip makineler kullandıklarını ve çalışanlarını iyi bir eğitimden geçirdiklerini belirtti. Akgün, "Tarım ve Orman Bakanlığı üretim izin belgesi, TSE tarafından verilen FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi belgesi, ISO 22000 Kalite Belgesi, Nilüfer Belediyesi örnek işyeri belgelerine sahibiz. Hijyenik üretimiz nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Beyaz Tabak ödülü aldık" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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