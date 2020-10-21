Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
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Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı

21.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:46

MUŞ'ta, karayolu kenarında antrenman yapan 18 yaşındaki milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı.

MUŞ'ta, karayolu kenarında antrenman yapan 18 yaşındaki milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı. Vücudunda ezik ve zedelenmeler oluşan Fenerbahçe'nin sporcusu Karateker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karasu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve karayolu kenarında antrenman yaptığı öğrenilen milli atlet İbrahim Karateker'e, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarparak uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle vücudunda ezik ve zedelenmeler oluşan Karateker, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Karateker tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkez bağlı Konukbeyler Köyü'nde yaşayan Şerife-Mehmet Karateker çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, milli atleti hastanelik eden sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.'BİR AY KOŞAMAYACAĞIM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Fenerbahçe'nin sporcusu İbrahim Karateker, her şeyin bir anda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her akşam olduğu gibi kent merkezinde koşuyordum. Kaldırıma sıfır koşuyordum. Karasu Köprüsü yakınlarına geldiğimde ne olduğunu anlamadan hızla gelen bir otomobil bana çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin aynası kırıldı. Her yerim çok ağrıyor. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildim. İki hafta önce İstanbul'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. 2021'in Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Şimdi yaklaşık bir ay koşamayacağım. Çok üzgünüm."

Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
Karayolunda antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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