Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı
Formula 1'de Williams Racing takımının 22 yaşındaki pilotu George Russell, tatil yaptığı Karayipler'de sevgilisi Carmen Montero Mundt'la dudak dudağa görüntülendi.
Formula 1'in gelecek vaat eden İngiliz pilotu George Russell, tatil kaçamağıyla gündeme geldi.
Karayipler'de kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkaran 22 yaşındaki pilot, sevgilisi Carmen Montero Mundt'la şenzlongta öpüşürken yakalandı.
Russell, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen Sakhir yarışındaki performansıyla dikkat çekmişti. Şampiyon pilot Lewis Hamilton'ın yerine yarışa dahil olan genç pilot, uzun süre birinci sırada götürdüğü yarışta pit stop hatası nedeniyle 9. sırada tamamlamıştı.
"FORMULA 1'İN GELECEĞİ"
Yarış sonrası popüleritesi artan George Russell ile ilgili, Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton "Formula 1'in geleceği" ifadesini kullanmıştı.