Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yaz aylarının tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?
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Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yaz aylarının tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?

Karavan hayatı yükselişe geçti! Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını Türkiye'yi de büyük ölçüde etkisi altına aldı. Yaz aylarının da gelmesiyle hem koronavirüsten korunmak hem de tatil yapmak için ilk tercihler izole tatil imkanı sunan karavanlar oldu. Peki, karavan fiyatları nedir? Karavan kiralama ne kadar? İşte, karavan çeşitleri.

Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yaz aylarının tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?
14.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:43

Farklı çeşitleri ve her bütçeye uygun fiyatları ile konforlu, sağlıklı tatil yapmaya olanak sağlayan karavanlar, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları için de vazgeçilmez. Günlük, haftalık ve aylık kiralama, satın alma ile uygun fiyata karavanlarla şehir içinde sosyal izolasyonun uygulanabildiği kaliteli vakit geçirilebilir. İşte, ayrıntılar...

KARAVAN TATİLİNE İLGİ ARTTI

Geçtiğimiz yıllarda yaz aylarında sahil kenarlarını dolduran tatilciler, koronavirüs sebebiyle sahillerden uzak bir yaz geçiriyor. Diğer yandan tüm önlemlerini alan oteller de her şeye rağmen bu yıl tatil için ilk tercihler arasında yer almayacak gibi duruyor.

Evlerinde, izole bir kaç ay geçirenler tatil için şehir hayatından uzaklaşıp toprağa, yeşile basabilecekleri havuzlu ve bahçeli sakin kiralik evleri de tercih edebiliyorlar. Ancak dönem gereği kiralık evlerin fiyatlarının her bütçeye uygun olmaması farklı tatil fikirlerini ortaya çıkardı.

Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yılın tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?

Doğa severlerin birinci tatil anlayışı çadır ise yine en uygun tatil yollarından biri. Şehrin herhangi sakin, doğayla iç içe olduğu bir yerinde çadırlarla yapılan tatil, koronavirüsten izole bir hayat demek. Fakat, hem izole hem konforlu hem de uygun bir tatil isteniyorsa özellikle çekme karavanlar tercih ediliyor. Küçük bir evi andıran karavanlar, evinizden uzaklaşmadan, rahat ve keyifli bir tatil imkanı yaratıyor.

Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yılın tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?

KARAVAN KİRALAMA VE KARAVAN FİYATLARI

Son dönemin gözde tatil seçeneği karavan, koronavirüs ile ilk sıralara oturdu. Aİlecek tatil yapılabilek karavanlar günlük, haftalık ve aylık kiralamalara elverişlidir. Ayrıca bütçesi uygun olanların satın alması da kaçınılmaz. Karavanlar birçok modelde olabiliyor:

* Çekme karavan

* Küçük römorklar

* The Stylish T@B

* Tavanı yükselen karavanlar

* Mini karavnalar

* Katlanan karavanlar

* Amerikan Airstream

* Beş tekerlekliler

* Ticari çekme karavanlar

* Çekme karavana alternatif olarak Motokaravan ve Camper Van

Seçeneğin bol olduğu karavanların kiralama işlemleri kişiden veya bir araç kiralama şirketlerinden yapılabiliyor. Ancak en sağlıklısı güvenilebilir bir araç kiralama şirketidir. 4 kişilik bir aile için günlük kiralık karavan 300 TL, haftalık 2 bin TL ve aylık en düşük kiralık karavan fiyatı da 8 bin TL'den başlıyor.

Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yılın tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?

Satın alacaklar için aile kullanımına en uygun karavan fiyatı en düşük ortalama 20 bin TL oranındadır. Ancak koronavisün ekonomiyi vurmasıyla da bütçeler aşağı çekildi. Bu nedenle ekonomik olarak en çok tercih edilen karavanlar çekme karavan modelleridir.

Son günlerde 750 kilogram olan karavanlar tercih ediliyor. Hem çok pratik ve ekonomik olan bu karavanlar, 4 kişilik bir aileye hitap ediyor ve trafik tescil kaydı da bulunmadığından dünyada her zaman vergiden muaf olan karavanlar olarak Türkiye'de özellikle bu dönemde kabul gören tatil fırsatıdır.

Karavan turizmi koronavirüs nedeniyle yılın tercihi oluyor! Karavan modelleri nedir?

Manşet

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