Karate milli takımından Dubai'de tarihi üçüncülük

25. Dünya Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı dünya üçüncüsü olarak bu kategoride tarihteki ilk madalyayı getirdi.

Dubai'deki Hamdan Spor Kompleksi'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler katada Ali Sofuoğlu, üç yıl önce Madrid'de olduğu gibi yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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