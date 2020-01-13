Karate Milli Takımı 'Olimpiyat Yılı' olan 2020'ye 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile başladı

13.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:32

Karate Milli Takımı 'Olimpiyat Yılı' olan 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı. Hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Ay-yıldızlı ekip 2020'de üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi'nin tek kota puanı veren etabı olan Şili'de tatamiye çıktı. Milli karateciler, 10-12 Ocak tarihleri arasında başkent Santiago'da düzenlenen organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile sezona etkileyici bir giriş yaptı.

TÜRK FİNALİ

Kaynak: DHA

Türk finalinin yaşandığı erkekler kata dalında Ali Sofuoğlu ile Enes Özdemir karşı karşıya geldi. Kusursuz iki performans sonunda tecrübeli Sofuoğlu, 25.38 puan alan genç katacı Enes Özdemir karşısında 26.26 puanla şampiyonluğa uzanan isim oldu. Enes ise gümüş madalya kazandı.ŞAMPİYON BİTİRİP, ŞAMPİYON BAŞLADILARAli Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Madrid'de kazandığı şampiyonluk ile kapattığı 2019 sezonunun ardından 2020'ye de zirvede başladı. Milliler, final mücadelesinde 24.32 puan alan Peru'nun önünde, 25.99 puan alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.SERAP KALDIĞI YERDEN2019'un Grand Winner'ı Serap Özçelik Arapoğlu, 2020'ye de altın madalya ile başladı. Kumite 50 kiloda finalinde iki kez ipponladığı Venezuelalı Yorgelis Salazar'ı 7-3 yenen Milli karateci, kazandığı altın madalya ile Tokyo 2020 yolunda önemli bir adım daha attı.BURAK UYGUR ALTIN, UĞUR AKTAŞ GÜMÜŞ KAZANDI2019'da üç final kaybeden Burak Uygur, yeni sezona bu şanssızlığını kırarak başladı. Kumite 67 kilodaki temsilcimiz, baştan sona üstün olduğu finalde Mısırlı Ali Elsawy'i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Final mücadelesi veren bir diğer sporcu Uğur Aktaş ise gümüş madalya kazandı. Son 18 saniyesine 3-2 önde girdiği finalde İranlı Zabiollah Poorshab ile 3-3- berabere kalan Milli karateci, ilk puanı (Senshu) rakibine verdiği için tatamiden yenik ayrıldı.BEŞ BRONZ MADALYAŞili'nin ev sahipliği yaptığı 2020'nin ilk uluslararası organizasyonunda Milli sporcular üçüncülük için 6 dalda mücadele verdi.Erkekler ferdi kata dalında Emre Vefa Göktaş, Amerikalı Ariel Torres Gutierrez karşısında çizdiği kata ile 23.72 puan alan rakibi karşısında 25.98 puan ile galip geldi ve 2020'ye bronz madalya ile başladı. Kadınlarda ise üçüncülük mücadelesine çıkan genç sporcumuz Ayşe Yılmaz, Faslı Sanae Agalmam karşısında 24.74 puan aldı ancak rakibinin rakibinin 0.18 puan gerisinde kalarak beşincilikle organizasyonu noktaladı.Kumite 55 kiloda Tuba Yakan, Bulgar Ivet Goranova'yı 5-0 yenerek bronz madalyayı boynuna astı. Kumite 61 kiloda da Merve Çoban, Fransız Leila Heurtault karşısında 3-1 kazanarak Karate 1 A Serisi'nin Santiago etabında bronz madalyaya uzandı.Kumite +68 kiloda Kazak Sofya Berultseva'yı bitime 12 saniye kala ippon ile 3-0 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.Başkent Santiago'da kapanışı Erman Eltemur yaptı. Kumite 75 kilo repesaj finalinde Amerikalı Thomas Scott karşısında 3-2 kazanan Milli karateci, yeni sezona bronz madalyalı başlangıç yaptı.