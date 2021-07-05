Karanfil ihracatında Denizli'de var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karanfil ihracatında Denizli'de var

Karanfil ihracatında Denizli'de var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de tomurcuk şeklinde kesilerek tek tek ayıklanan karanfilin hasadı başladı.

Denizli'de tomurcuk şeklinde kesilerek tek tek ayıklanan karanfilin hasadı başladı. Toplamda 15 dekar alanda üretilen karanfil, ihracata hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.

Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesinde, Kadir Hüseyin Okyar'a ve Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesinde, Muhsin Çağdaş'a ait Karanfil Kesme Çiçek Seralarına Acıpayam ve Çameli ilçe müdürleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette üreticilerimiz karanfil üretiminden memnun olduklarını ve yeni gelir kaynağı sağlaması yönünde olumlu düşüncelerini dile getirdiler. Denizli'de 2021 üretim sezonunda Acıpayam'da 11 dekar alanda 3 üretici ve Çameli'de 4 dekar alanda 1 üretici örtü altında karanfil yetiştiriciliğine başlamış olup, Şubat ayında dikimi gerçekleştirilen karanfil hasadı Haziran ayı itibarı ile başladı. Tomurcuk halinde kesimi yapılan karanfiller, tek tek seçilerek, ayıklanıyor. Ayıklanan ve temizlenen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Paketlenerek hazır hale getirilen karanfil demetleri, alıcı firma tarafından üreticiden alınıyor.

"Demet haline getiriyoruz"

Üretici Hüseyin Okyar, karanfillerin serada kesildikten sonra depolarda ihracata hazır hale getirildiğini söyledi. Okyar, "Burada kesim ve paketleme yapıyoruz sonra Antalya'ya gönderiyoruz. Karanfil bize geldikten sonra önce kesim sonra boylama işlemi var. Sonra onlu şekilde demet haline getiriyoruz ve paketleme yapıyoruz" dedi. Plastik seralarda yapılan üretim sayesinde ilkbahar dikimlerinin yanı sıra kış dikimlerinden de başarılı sonuçların elde edileceği tahmin edilmekte olup, iç ve dış piyasada aranan kalite ve kriterlere sahip karanfiller alıcı firma ile sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz tarafından başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi hedeflenmekte. - DENİZLİ

Karanfil ihracatında Denizli'de var
Karanfil ihracatında Denizli'de var
Karanfil ihracatında Denizli'de var
Karanfil ihracatında Denizli'de var
Karanfil ihracatında Denizli'de var
Karanfil ihracatında Denizli'de var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Taner Ölmez Civan Canova
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karanfil ihracatında Denizli'de var - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:53:50. #1.15#

title