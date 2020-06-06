Karamürsel'de halk ekmek satışları başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası iş birliğinde ilçede halk ekmek satış noktalarında ekmek satışı başladı.
06.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:49
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası iş birliğinde ilçede halk ekmek satış noktalarında ekmek satışı başladı.
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi Öğretmenevi karşısı ile otogarda yer alan halk ekmek satış noktalarından vatandaşlar ekmek alabiliyor.
Burada 200 gram ekmek 1 liradan, 400 gram ekmek de 2 liradan satılıyor.
Halk ekmek satış noktalarında pazar günü ve resmi tatillerde satış yapılmayacak.
Diğer günlerde ise saat 07.00-09.00, 12.00-14.00 ile 17.00-19.00 arasında vatandaşlar ekmeklerini satın alabilecek.
Kaynak: AA