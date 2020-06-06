Karamürsel'de halk ekmek satışları başladı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası iş birliğinde ilçede halk ekmek satış noktalarında ekmek satışı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası iş birliğinde ilçede halk ekmek satış noktalarında ekmek satışı başladı.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi Öğretmenevi karşısı ile otogarda yer alan halk ekmek satış noktalarından vatandaşlar ekmek alabiliyor.

Burada 200 gram ekmek 1 liradan, 400 gram ekmek de 2 liradan satılıyor.

Halk ekmek satış noktalarında pazar günü ve resmi tatillerde satış yapılmayacak.

Diğer günlerde ise saat 07.00-09.00, 12.00-14.00 ile 17.00-19.00 arasında vatandaşlar ekmeklerini satın alabilecek.

Kaynak: AA