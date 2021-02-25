Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'deki çocuklara yardım
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Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'deki çocuklara yardım

25.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:37
Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'deki çocuklara yardım

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İdlib'deki çocuklara destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Karaman Gençlik Merkezi de destek verdi. Düzenlenen yardım kampanyasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yardımsever vatandaşlar tarafından toplanan mont, kazak, bot, ayakkabı, atkı, bere ve temizlik malzemesi gibi birçok insani yardım malzemesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programla İdlib'e gönderildi.

Gençlik merkezleri ve gönüllü gençlerle başlatılan kampanyanın amacının yardım malzemelerinin İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasına bizlerde Karaman olarak gönüllü gençlerimiz ve yardımsever vatandaşlarımızla destek olmaya çalıştık. Kampanyanın ilk gününden son gününe kadar gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından mont, kazak, bot, ayakkabı, atkı, bere ve temizlik malzemesi gibi birçok insani yardım malzemesi tarafımıza ulaştı. Böylesine anlamlı bir kampanyaya destek veren herkese hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah toplanan malzemeler en kısa sürede asıl sahiplerine ulaşacak" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'deki çocuklara yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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