Karaman'da "Mesleki ve Teknik Eğitim" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karaman'da Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırılması Projesi (METYAP) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, METYAP projesi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

MEB İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, yaptığı konuşmada, 2021'in "Ahı Evran Yılı" ve "Yunus Emre Yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

Akgül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak 7 hedef ve 33 alt eylem belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımız arasında, Mesleki Eğitim Merkezlerimiz de var. Biz bu eylem planında Mesleki Eğitim Merkezlerinde özellikle yaptığımız çalışmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile işbirliği içerisinde planladık ve başlattık. 81 ilde, 2023 eğitim vizyonumuzdaki ve mesleki eğitimde yaptığımız yenilikleri, eğitim camiamızla oda birliklerimizi bir araya getirerek tanıtmayı amaçladık."

Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise eğitimin şüphesiz insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Meslek Liselerimiz salgına kattıkları faydaları, insanlığa olan katkılarını gördüğümüz zaman umutlandık. Bakanlığımızda buna odaklandı ve hemen bu süre içerisinde daha salgın geçmeden yeni projeler geliştirdi. Bunlardan bir tanesi mesela 1000 okul projesidir ki ilimizden de 6 tane okulumuz bu 1000 okul kapsamı içerisindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından METYAP ile ilgili sunum yapıldı.

Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, esnaf odaları başkanları ve okul yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal