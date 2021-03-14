Son dakika haber... Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı
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Son dakika haber... Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

14.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:06
Son dakika haber... Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

Son dakika haberlerine göre Karaman'da bir soğuk hava deposunda meydana gelen amonyak gazı sızıntısına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Karaman'da bir soğuk hava deposunda meydana gelen amonyak gazı sızıntısına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden amonyak gazı sızıntısı yaşandı. Gaz sızıntısını fark eden çalışanlar hemen dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri depoya kimsenin yaklaşmaması için çevre güvenliği alarak şerit çekti. İtfaiye ekipleri de gaz kaçağı olan ana ve tahliye vanalarını kapattıktan sonra su sıkarak müdahale etti. Bir süre gaz tahliyesi çalışmasına devam eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından depodan ayrıldı.

Öte yandan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da gaz kaçağının yaşandığı soğuk hava deposuna gelerek yetkililerden bilgiler aldı. - KARAMAN

Son dakika haber... Karaman'da bir depoda yaşanan amonyak gazı sızıntısı paniğe yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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