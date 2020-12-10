Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
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Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

10.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:50
Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Misli.com 3. Lig 4. Grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor Modafenspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Misli.com 3. Lig 4. Grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor Modafenspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller Umut Pusat ve Umut Aslan'dan geldi.

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 13. Haftasında İstanbul deplasmanında Modafenspor'u farklı bir galibiyet alarak kötü gidişe son verdi. İstanbul Alemdağ Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın çabaları sonuç vermezken, ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarınının hemen başında Umut Pusat ile bir gol bulan Karbel Karaköprü Belediyespor baskısını sürdürürken, maçın son dakikalarına doğru Umut Aslan ile ikinci golü bularak rahatladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Karbel Karaköprü Belediyespor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, önümüzdeki hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u kendi sahasında konuk edecek. - ŞANLIURFA

Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Karaköprü İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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