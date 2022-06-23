Karahisar Haberleri - Karahisar Haber - Haberler

Karahisar Haberleri
Karahisar haber, Karahisar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı
Trajik ölüm! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık"
6'lı masadaki isimlerden biri rengini belli etti! İşte DP lideri Gültekin Uysal'ın gönlündeki cumhurbaşkanı adayı
300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi
Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı
Son dakika haberleri | Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Sağanak yağış köyde sele neden oldu: Yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı
Son dakika haber! AFAD: "Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi"
Marmaris yangınına müdahalede 14 saat geride kaldı! Rüzgar kuvvetli, alevler hızla yayılıyor
Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı
Şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Büyük Taarruzun yaşandığı yerleri gezdi
Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı
Saat 16.00'da başlayıp sabaha kadar sürecek! Meteoroloji'den Ankara'ya "Sarı" kodlu uyarı
AFYONKARAHİSAR - İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu
Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı! İstanbul dahil 14 il, haftaya yağmurla başlayacak
AFYONKARAHİSAR - İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı
Son Dakika | Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor
AFYONKARAHİSAR - Evlatlık edindikleri engelli Uğur'a 27 yıldır şefkatle bakıyorlar
Cumartesi sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji, Ankara dahil 5 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı