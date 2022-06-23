Karahisar Haberleri - Karahisar Haber - Haberler

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Karahisar Haberleri

Karahisar haber, Karahisar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Servis otobüsü kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

Servis otobüsü kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

Karahisar - 2 Saat Önce
Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

Karahisar - 2 Saat Önce
Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı

Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı

Karahisar - 4 Saat Önce
Trajik ölüm! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trajik ölüm! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Karahisar - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama

Karahisar - 4 Saat Önce
Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Karahisar - 4 Saat Önce
Afyonkarahisar'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Afyonkarahisar'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Karahisar - 4 Saat Önce
Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık'

Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık"

Karahisar - 5 Saat Önce
6'lı masadaki isimlerden biri rengini belli etti! İşte DP lideri Gültekin Uysal'ın gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

6'lı masadaki isimlerden biri rengini belli etti! İşte DP lideri Gültekin Uysal'ın gönlündeki cumhurbaşkanı adayı

Karahisar - 5 Saat Önce
Başkan Zeybek'in ziyaretleri

Başkan Zeybek'in ziyaretleri

Karahisar - 5 Saat Önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karahisar - 6 Saat Önce
KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'dan Haberler.com'a ziyaret

KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'dan Haberler.com'a ziyaret

Karahisar - 7 Saat Önce
AFYONKARAHİSAR - 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu

AFYONKARAHİSAR - 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu

Karahisar - 7 Saat Önce
Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

Karahisar - 7 Saat Önce

'Karahisar' değil 'Yeşilhisar' oldu
Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı

Karahisar - 7 Saat Önce
Altay sahaya iniyor

Altay sahaya iniyor

Karahisar - 9 Saat Önce
300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi

300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi

Karahisar - 10 Saat Önce
Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı

Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı

Karahisar - 10 Saat Önce
Son dakika haberleri | Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

Karahisar - 11 Saat Önce
Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karahisar - 12 Saat Önce
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

Karahisar - Dün 17:50
Afyonkarahisar'da 'Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı'

Afyonkarahisar'da "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı"

Karahisar - Dün 17:35
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karahisar - Dün 16:20
Şehit Şafak Evran şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi

Şehit Şafak Evran şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi

Karahisar - Dün 16:18
POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 432 yeni polis mesleğe adım attı

POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 432 yeni polis mesleğe adım attı

Karahisar - Dün 15:01
Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı

Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı

Karahisar - Dün 14:39
Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar

Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar

Karahisar - Dün 13:45
Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü

Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü

Karahisar - Dün 13:44
Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Karahisar - Dün 13:08
Amatörü yasa boğan ölüm

Amatörü yasa boğan ölüm

Karahisar - Dün 12:28
Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı

Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı

Karahisar - Dün 12:20
Afyonkarahisar'ın tarihi bu sokaklarda yeniden hayat buluyor

Afyonkarahisar'ın tarihi bu sokaklarda yeniden hayat buluyor

Karahisar - Dün 12:01
Son dakika haberleri | Sağanak yağış köyde sele neden oldu: Yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

Son dakika haberleri | Sağanak yağış köyde sele neden oldu: Yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

Karahisar - Dün 11:28
Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

Karahisar - Dün 11:28
Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı

Büyük Menderes'in kaynağında nilüferler açtı

Karahisar - Dün 11:21
Denizli'nin TOMA'sı Marmaris'teki yangına müdahale ediyor

Denizli'nin TOMA'sı Marmaris'teki yangına müdahale ediyor

Karahisar - Dün 10:27
Afyonkarahisar'da doğada bulunan hayvan yavruları AKÜREM'de büyütülüyor

Afyonkarahisar'da doğada bulunan hayvan yavruları AKÜREM'de büyütülüyor

Karahisar - Dün 10:03
Marmaris'te orman yangını (3)

Marmaris'te orman yangını (3)

Karahisar - Dün 00:08
Son dakika haber! AFAD: 'Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi'

Son dakika haber! AFAD: "Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi"

Karahisar - Dün 00:05
TMO'dan haşhaş kapsülü alım fiyatları hakkında açıklama

TMO'dan haşhaş kapsülü alım fiyatları hakkında açıklama

Karahisar - 21.06.2022
Marmaris yangınına müdahalede 14 saat geride kaldı! Rüzgar kuvvetli, alevler hızla yayılıyor

Marmaris yangınına müdahalede 14 saat geride kaldı! Rüzgar kuvvetli, alevler hızla yayılıyor

Karahisar - Dün 07:27
Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı

Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı

Karahisar - 21.06.2022
Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu

Afyonkarahisar'da yıldırım isabet eden 9 küçükbaş telef oldu

Karahisar - 21.06.2022
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karahisar - 21.06.2022
Eskişehir'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Karahisar - 21.06.2022
Şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Büyük Taarruzun yaşandığı yerleri gezdi

Şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Büyük Taarruzun yaşandığı yerleri gezdi

Karahisar - 21.06.2022
Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

Karahisar - 21.06.2022
AFYONKARAHİSAR - Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu

AFYONKARAHİSAR - Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu

Karahisar - 21.06.2022
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Karahisar - 21.06.2022
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karahisar - 21.06.2022
AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

Karahisar - 21.06.2022
İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı

İzmir'de kurban pazarı hareketliliği başladı

Karahisar - 21.06.2022
Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor

Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor

Karahisar - 21.06.2022
Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Karahisar - 20.06.2022
Afyonkarahisar POMEM'de mezuniyet heyecanı

Afyonkarahisar POMEM'de mezuniyet heyecanı

Karahisar - 20.06.2022
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karahisar - 20.06.2022
Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

Son dakika haber! Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

Karahisar - 20.06.2022
Eroğlu: 'Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür'

Eroğlu: "Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür"

Karahisar - 20.06.2022
Çağrı Can Tanrıbilir, Talasgücü Belediyespor'da

Çağrı Can Tanrıbilir, Talasgücü Belediyespor'da

Karahisar - 20.06.2022
Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis

Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis

Karahisar - 20.06.2022
TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat

TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat

Karahisar - 20.06.2022
'Karahisar' değil 'Yeşilhisar' oldu

'Karahisar' değil 'Yeşilhisar' oldu

Karahisar - 20.06.2022
O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

Karahisar - 20.06.2022
Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

Milli halterci Sara Yenigün, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

Karahisar - 20.06.2022
Saat 16.00'da başlayıp sabaha kadar sürecek! Meteoroloji'den Ankara'ya 'Sarı' kodlu uyarı

Saat 16.00'da başlayıp sabaha kadar sürecek! Meteoroloji'den Ankara'ya "Sarı" kodlu uyarı

Karahisar - 20.06.2022
AFYONKARAHİSAR - İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu

AFYONKARAHİSAR - İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu

Karahisar - 20.06.2022
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Karahisar - 20.06.2022
Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı

Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı

Karahisar - 20.06.2022
Son dakika... Sokağa park edilen forklifti çalan şahıs tutuklandı

Son dakika... Sokağa park edilen forklifti çalan şahıs tutuklandı

Karahisar - 20.06.2022
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Karahisar - 20.06.2022
Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı

Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı

Karahisar - 20.06.2022
Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! Bıçaklanan baba ve oğul hastanelik oldu

Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! Bıçaklanan baba ve oğul hastanelik oldu

Karahisar - 20.06.2022
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı! İstanbul dahil 14 il, haftaya yağmurla başlayacak

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı! İstanbul dahil 14 il, haftaya yağmurla başlayacak

Karahisar - 20.06.2022
AFYONKARAHİSAR - İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı

AFYONKARAHİSAR - İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı

Karahisar - 19.06.2022
Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu

Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu

Karahisar - 19.06.2022
Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Karahisar - 19.06.2022
Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi

Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi

Karahisar - 19.06.2022
Erzurum konutta 34'üncü sırada

Erzurum konutta 34'üncü sırada

Karahisar - 19.06.2022
Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı

Karahisar - 19.06.2022
Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu

Son dakika haberleri... Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu

Karahisar - 18.06.2022
Son Dakika | Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı

Son Dakika | Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı

Karahisar - 18.06.2022
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Karahisar - 18.06.2022
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Karahisar - 18.06.2022
Şiddetli rüzgar çadırları devirdi, yağmur tezgahtaki ürünlere zarar verdi

Şiddetli rüzgar çadırları devirdi, yağmur tezgahtaki ürünlere zarar verdi

Karahisar - 18.06.2022
Aile boyu YKS'ye girdiler

Aile boyu YKS'ye girdiler

Karahisar - 18.06.2022
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Karahisar - 18.06.2022
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Karahisar - 18.06.2022
AFYONKARAHİSAR - Evlatlık edindikleri engelli Uğur'a 27 yıldır şefkatle bakıyorlar

AFYONKARAHİSAR - Evlatlık edindikleri engelli Uğur'a 27 yıldır şefkatle bakıyorlar

Karahisar - 18.06.2022
Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor

Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor

Karahisar - 18.06.2022
Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının sonuçları belli oldu

Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının sonuçları belli oldu

Karahisar - 18.06.2022
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Karahisar - 18.06.2022
Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Karahisar - 18.06.2022
Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı

Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı

Karahisar - 18.06.2022
Cumartesi sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji, Ankara dahil 5 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Cumartesi sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji, Ankara dahil 5 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Karahisar - 18.06.2022
Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Karahisar - 17.06.2022
Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar

Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar

Karahisar - 17.06.2022
AFYONKARAHİSAR - Sağanak tarım arazilerine zarar verdi

AFYONKARAHİSAR - Sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Karahisar - 17.06.2022
Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Karahisar - 17.06.2022
Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Karahisar - 17.06.2022
Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

Karahisar - 17.06.2022
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