Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi
Fatih Karagümrük taraftarları Süper Lig'e çıkma mücadelesinde TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Pandemi dolayısıyla seyircinin alınmadığı maçta stadın yakınında oturan taraftarlar, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi.
22.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:38
Koronavirüs tedbirleri Fatih Karagümrük taraftarını durduramadı. Stadın yakınlarında oturan taraftarlar, Karagümrük'ün Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarına destek verdi.
Son dakikaları nefes kesen mücadelede Fatih Karagümrük, 90. dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.