Karagümrük, dünya gündeminde Arjantinli yıldız oyuncu Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, dünya gündemine girdi.

Arjantinli yıldız oyuncu Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, dünya gündemine girdi. Arjantin'den İtalya'ya Avrupa ve dünya basının önde gelen kuruluşları bu transferi duyurdu.

36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Karagümrük, sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek lige iyi bir giriş yapmıştı. Viviano, Zukanovic, Roco, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Karagümrük, dün ise bombayı patlattı ve Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Bu transferin ardından Avrupa ve dünya basını da Karagümrük'ü konuştu. Uzun yıllar Lazio ve Milan forması giyen Biglia'nın transferini İtalyan gazeteleri manşetten verirken, Fransa, Romanya, Belçika ve Arjantin basınında da bu transfer ve Karagümrük gündemden düşmedi.

Bu sezon Süper Lig'de kalıcı olmak için önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, kadrosuna kattığı isimlerle Avrupa'da da ses getirmeyi başardı.

(İHA)

Kaynak: İHA