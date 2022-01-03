Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta - Haberler Ekonomi
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Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'in Ordu açıklarında avlanan balıkçılar, 8 kilogramağırlığında levrek yakaladı.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Karadeniz'in Ordu açıklarında avlanan balıkçılar, 8 kilogramağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgahında yerini alan levrek, 2 bin TL'den satışa çıkartıldı.

Ordu'da avlanan balıkçıların ağlarına büyük boyutlu bir levrek takıldı. Perşembe açıklarında yakalanan 8 kilo ağılığındaki deniz levreği görenleri şaşkına çevirirken, tezgahtaki fiyatı da dudak uçuklattı. Tamamı 2 bin liradan satışa çıkartılan levreğin restoranlar tarafından alıcı bulması bekleniyor.

"Çok fazla ilgi var"

Perşembe ilçesinde balıkçı Emrah Kılıç, levreği görenlerin şaşırdığını belirterek, "Böyle levrek çok nadir çıkıyor, 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan elimde tuttuğum balık 8 kilogram. Nadir görülen bir balık, şuanda kilogram fiyatı da 250 TL. Balığımız bir müddet tezgahımızda görsel olarak duruyor, sonrasında isteyen büyük restoranlarımıza gönderiyoruz. Müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. İnsanlar fiyatını soruyor, fotoğrafını çekiyor, merakla bakıyorlar" dedi. - ORDU

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

Karadeniz'de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta

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