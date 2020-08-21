Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gazın 2023'te halkın kullanımına sunulacağını duyurdu.

Türkiye'nin en büyük enerji keşfini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında duyurdu. Erdoğan, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın 2023'te halkın kullanabilecek hale geleceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doğal gazın kullanıma başlayacağı zamanla ilgili şunları söyledi "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş rezervlere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

"HEDEFİMİZ 2023'E KARADENİZ GAZINI MİLLETİMİZE SUNMAK"

Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye bunun bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha büyük arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok."