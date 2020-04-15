Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1200 gıda kolisi dağıttı.

Canik Belediyesi ise koronavirüs riskine karşı önlemlerini kırsal yerleşim alanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları ile sürdürdü. Belediye ekipleri, çalışma alanını genişleterek ilçenin tamamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesinde kurulan pazarda koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Atakum Belediyesi ekipleri maske ve eldiven dağıtarak vatandaşı sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen yaklaşık bin siperlik İl Sağlık Müdürlüğü ve bazı kamu kurumlarına dağıtıldı.

Salgınının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamından üretilen siperliklerden 50'si Emniyet Müdürlüğüne, 25'i Nüfus Müdürlüğüne ve 720 siperlik İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Amasya

Amasya'da polis ve zabıta ekipleri marketlerde, koronavirüs salgınına yönelik uygulanması gereken zorunlu maske kullanımı, maksimum müşteri sayısı, en az 3 adım sosyal mesafe, ürünlere müşterilerin temas etmemeleri ile diğer tedbir ve kuralları denetlemeye devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise marketlerin açılış ve kapanış saatleri, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı, sosyal mesafe kurallarının uygulanması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven kullanımı gibi hususları inceledi.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada kentin en yoğun kullanım alanları ile özel halk otobüsü durakları ve Topçuoğlu pazar yerinde dezenfeksiyon işleminin yapıldığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, "Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için şehrimizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu süreci birlikte atlatabilmek için sizler de zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayın. Çıkmak zorunda kalırsınız da tedbirlerinizi alın ve sosyal mesafenizi koruyun." ifadelerine yer verildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Belediye ekiplerince vatandaşlara yönelik ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu semt pazarları başta olmak üzere kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

Kaynak: AA