Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu'da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen birçok proje Türkiye'de ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu'da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen birçok proje Türkiye'de ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki vatandaşların sağlığını korumak adına birçok projeyi hayata geçiren Kaymakam Soley, öncülüğünde salgından etkilenen kadınlara da destek olmak amacıyla kaymakamlık maske üretimine başladı. Kaymakamlık öncülüğünde maske üreten kadınlar günde 10 bin maske üreterek hem ekonomilerine hem de ilçe halkının sağlığına destek oluyor. Üretilen maskeler de ilçe halkına ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın sağladığı binada kurulan son derece modern maske dikim atölyesinde Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nazilli İŞKUR işbirliğinde İstihdam Garantili Maske imalatı kursu ile birlikte maske üretimi yapılıyor. 11 Mayıs'ta başlayan kurslarla birlikte maske üretiminin de başlaması ile salgın nedeniyle işyerleri kapanan yaklaşık 60 kadına istihdam sağlandı. 50 kişinin katıldığı kursta kursiyerlere cep harçlığının yanında GSS primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kurs bitiminde de Karacasu SYDV'nin 25 kursiyerin istihdamını sağlayacağı belirtildi.

Maske dikim atölyesinde tam otomatik makine tarafından maskeler dikime hazır hale getiriliyor. Daha sonra farklı görevleri yerine getiren kadınlar maskelerin lastiklerinin dikimini, paketlemesini ve diğer çalışmaları görev dağılımı yaparak hazırlıyor. Karacasulu kadınların 'Sevgi Eli' adı verilen atölyedeki çalışmaları ise neşeli bir şekilde devam ediyor. Çalışanlara ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Karacasu kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik ve diğer ilçe protokol üyeleri üreten kadınlara başarı dileklerinde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; "Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınında ilçemizde meydana gelen işsizlik ve gelir durumu, ailelerin gelir durumunda görülen azalmalar nedeniyle nasıl gelir artırıcı bir faaliyette bulunup hem de koronavirüs mücadelesine katkı verebiliriz diye düşüncemizle yola çıktık. ve bu düşünceyle sayın belediye başkanımızın bize sağladığı yer ve imkanları da kullanarak İŞKUR Nazilli Şube Müdürlüğünü de yanımıza alıp iki proje ürettik. İlki bugün faaliyete soktuğumuz Sevgi Eli Maske İmalathanesi oldu. Burada yaklaşık 30-40 kadınımıza hem biçki dikiş eğitimi verip hem maske üretiminde bulunularak günde 5 saatlik bir çalışmayla 60'ar lira bir gelir sağlayacağız. Bunun dışında da önümüzdeki günlerde faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz dezenfektan madde ve dezenfeksiyon projemiz var. Bu da önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçecek. Burada günde ürettiğimiz 10 bin maske yine hergün ücretsiz olarak dağıtılacak. Karacasu'da maskesiz kimse kalmayacak" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da, maskenin hayatın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Karacasulu zengin işadamlarımız ve kurumlarımızın desteğiyle atölyemizi kurarak ilçemizin maske ihtiyacını karşılamış olacağız. Kısa bir süre sonra da dezenfektan imalatına da başlayarak Karacasu'daki kurumlar arası diyaloğun etkilerini, eserlerini göreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA