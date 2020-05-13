HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor

Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu'da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen birçok proje Türkiye'de ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor
13.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:02

Aydın'ın en uzak ilçesi olan Karacasu'da, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley tarafından hayata geçirilen birçok proje Türkiye'de ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki vatandaşların sağlığını korumak adına birçok projeyi hayata geçiren Kaymakam Soley, öncülüğünde salgından etkilenen kadınlara da destek olmak amacıyla kaymakamlık maske üretimine başladı. Kaymakamlık öncülüğünde maske üreten kadınlar günde 10 bin maske üreterek hem ekonomilerine hem de ilçe halkının sağlığına destek oluyor. Üretilen maskeler de ilçe halkına ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın sağladığı binada kurulan son derece modern maske dikim atölyesinde Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nazilli İŞKUR işbirliğinde İstihdam Garantili Maske imalatı kursu ile birlikte maske üretimi yapılıyor. 11 Mayıs'ta başlayan kurslarla birlikte maske üretiminin de başlaması ile salgın nedeniyle işyerleri kapanan yaklaşık 60 kadına istihdam sağlandı. 50 kişinin katıldığı kursta kursiyerlere cep harçlığının yanında GSS primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kurs bitiminde de Karacasu SYDV'nin 25 kursiyerin istihdamını sağlayacağı belirtildi.

Maske dikim atölyesinde tam otomatik makine tarafından maskeler dikime hazır hale getiriliyor. Daha sonra farklı görevleri yerine getiren kadınlar maskelerin lastiklerinin dikimini, paketlemesini ve diğer çalışmaları görev dağılımı yaparak hazırlıyor. Karacasulu kadınların 'Sevgi Eli' adı verilen atölyedeki çalışmaları ise neşeli bir şekilde devam ediyor. Çalışanlara ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Karacasu kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik ve diğer ilçe protokol üyeleri üreten kadınlara başarı dileklerinde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; "Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınında ilçemizde meydana gelen işsizlik ve gelir durumu, ailelerin gelir durumunda görülen azalmalar nedeniyle nasıl gelir artırıcı bir faaliyette bulunup hem de koronavirüs mücadelesine katkı verebiliriz diye düşüncemizle yola çıktık. ve bu düşünceyle sayın belediye başkanımızın bize sağladığı yer ve imkanları da kullanarak İŞKUR Nazilli Şube Müdürlüğünü de yanımıza alıp iki proje ürettik. İlki bugün faaliyete soktuğumuz Sevgi Eli Maske İmalathanesi oldu. Burada yaklaşık 30-40 kadınımıza hem biçki dikiş eğitimi verip hem maske üretiminde bulunularak günde 5 saatlik bir çalışmayla 60'ar lira bir gelir sağlayacağız. Bunun dışında da önümüzdeki günlerde faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz dezenfektan madde ve dezenfeksiyon projemiz var. Bu da önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçecek. Burada günde ürettiğimiz 10 bin maske yine hergün ücretsiz olarak dağıtılacak. Karacasu'da maskesiz kimse kalmayacak" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da, maskenin hayatın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Karacasulu zengin işadamlarımız ve kurumlarımızın desteğiyle atölyemizi kurarak ilçemizin maske ihtiyacını karşılamış olacağız. Kısa bir süre sonra da dezenfektan imalatına da başlayarak Karacasu'daki kurumlar arası diyaloğun etkilerini, eserlerini göreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Ekonomi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Ekonomi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Ekonomi
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Ekonomi
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:31:43. #1.15#
title