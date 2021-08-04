Karacasu'da orman yangını (2)
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Karacasu'da orman yangını (2)

Karacasu'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDUKaracasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.

Yangın haberini alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yangın alanına giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.

Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)
Karacasu'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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