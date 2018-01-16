Karacabey'in ulaşım meselesi masaya yatırıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir ve Karacabey Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım meselesi mercek altına alındı.

Toplantıda konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2014 yılından beri büyükşehir yasasına geçiş sürecinde en fazla sıkıntıyı ulaşımda yaşadıklarını ifade etti. Özkan, "Biz katılımcılık esasına vurgu yaparak, çağdaş yönetim anlayışıyla bütün muhatapları aynı masa etrafında buluşturmak istedik. Burada 85 mahallemizin muhtarı da bizimle beraber. Burada sıkıntıları, dertleri varsa çözüm önerilerini konuşacağız" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Özer, İstanbul-İzmir otoyolu kavşağı ve TEKNOSAB ile Karacabey'in cazibe haline geldiğini söyledi. Bu durumda trafiğin arttığını ve park sorununun ortaya çıktığını belirten Özer, "Araç miktarı birçok yerleşim yerinden çok. Biz de şehir merkezinde uygun arsalar tespit ettik. Bunları gerek mülkiyetini alarak, gerekse mal sahiplerinle anlaşarak açık ve kapalı otoparklar yapma yoluna gidiyoruz. Şehir içi ulaşımda sefer yapan araçların yaş ortalamasının fazla olması bazı sıkıntılar yaratmakta. Bunun da en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi UKOME Temsilcisi Hasan Genç ise, sinevizyonla ilçede bulunan ulaşım yolları hakkında bilgi verdi. Muhtarlar yaşadıklarını sıkıntıları aktararak çözüm yolu aradı.