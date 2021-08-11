Karacabey'de spor yatırımları sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yapımı süren hala sahayı ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yapımı süren hala sahayı ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan destekler kapsamında yapılan halı sahada incelemelerde bulundu. Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak sportif ve kültürel yatırımlara büyük önem veriyoruz. Gençliğimize sahip çıkmak önceliklerimizden biri. Onları kötü alışkınlardan korumak ve daha kültürlü fertler yetişmesine destek olmak için gayret gösteriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi de ayrıca önemsiyoruz. Bu çerçevede sportif yatırımlarda Karacabey'de tabiri caizse devrim gerçekleştiriyoruz. Lisanslı sporcu sayısı son dönemde 30 kat artmış vaziyette. Çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız, sporun neredeyse her branşında faaliyet gösteriyor. Bu arada tesisleşmeye de ayrıca önem gösteriyoruz" dedi.

Başkan Ali Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle ilçemizde spor salonu, gençlik merkezi, kütüphane, halı sahalar, basket sahaları, tenis kortları, yüzme salonları her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buraya bir halı saha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hem eğitimlerini gerçekleştirsinler hem de sportif faaliyetlerde doya doya bulunsunlar. Ben spor bakanımıza bir kez daha Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı