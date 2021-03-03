Karacabey'de hedef galibiyet

Ligde 25'inci haftayı deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle kapatan Karacabey Belediyespor, ligin 26'ncı haftasında evinde Pazarspor'u konuk ediyor.

Karacabey Belediyespor, Misli.com 2. Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde evinde Pazarspor ile karşılaşırken, mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Mehmet Mithat Levent ile Mehmet Şengül yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Ercan olacak.

Ligde 25 hafta sonunda 33 puanla 14'üncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, 34 puanla 12'nci sırada yer alan Pazarspor ile yarın saat 14.00'te Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumunda karşılaşacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ise, Pazarspor'u yenerek üst sıralara doğru tırmanmak istediklerini söyledi. Başkan Ülker, "Pazarspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kendi sahamızda Pazarspor'u yenerek üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Pazarspor maçına iyi hazırlandık. Sarı kart cezalısı Sadık Arda Yılmaztürk bu müsabakada yer almayacak. Pazarspor maçından galip ayrılmak için elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN